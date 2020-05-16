ليبيا – اعتبر السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصرية سابقاً أن هذه الخطوة التركية بطلب إذن من ليبيا للتنقيب في شرق المتوسط محاولة للتغطية على تدخلها العسكري الذي يزيد يوماً بعد يوم في ليبيا بطريقة تخالف الأعراف والقوانين الدولية.

هريدي شدد وفقاً لصحيفة “الإتحاد” على أن تركيا انتهكت قانون البحار أكثر من مرة سواء باتفاق ترسيم الحدود المخالف للقانون الدولي وغير القانوني أو عبر إرسال سفن بحرية للتنقيب عن البترول في شرق المتوسط بمحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الدول الإقليمية.

وأشار إلى أن تركيا لا تعير اهتماماً للقانون الدولي والرئيس التركي رجب أردوغان يحاول فرض الأمر على الجميع، موضحاً أن دول العالم رفضت هذه التدخلات التركية غير القانونية في ليبيا وتعديها على حقوق دول أخرى كقبرص في شرق المتوسط.