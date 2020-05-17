فيينا – أغلقت أغلب البورصات الخليجية في ختام جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع، مع تحسن أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية نهاية الأسبوع.

وأغلقت عقود النفط الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز، الجمعة، على ارتفاع بنسبة 5.49 بالمئة إلى 32.84 دولارا للبرميل، كما استقر الخام الأمريكي دون تغيير عند 29.52 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 2.44 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.45 بالمئة، ومؤشر السوق العام 1.87 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 1.6 بالمئة، مع صعود أسهم أرامكو 1.75 بالمئة، وسابك 2.5 بالمئة، ومصرف الراجحي 2 بالمئة، والبنك الأهلي 1 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بشكل طفيف بنسبة 0.05 بالمئة، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.91 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.46 بالمئة، مع صعود إسمنت عمان 3.1 بالمئة، و”اومنفيست” 2.5 بالمئة.

وصعدت بوصة البحرين بنسبة 0.44 بالمئة، مع صعود مجموعة جي اف اتش المالية 2.9 بالمئة، وبنك البحرين الوطني 2.6 بالمئة، ومصرف السلام 1.7 بالمئة.

على الجانب الآخر، تراجعت بورصة قطر، بنسبة 0.41 بالمئة، مع نزول أسهم القطرية الألمانية الطبية 6.7 بالمئة، وازدان القابضة 3.8 بالمئة.

الأناضول