ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة الإستشاري آمنة إمطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، قرار حكومة الوفاق بإخضاع الليبيين العالقين بالخارج للحجر الصحي خارح الدولة بـ”الكارثة”، مطالبةً كل من تعرض لهذا الإجراء بمقاضاة السراج.

إمطير قالت في تديونه لها على موقع اتواصل الإجتماعي”فيسبوك” :” إن الذي يحاسب على هذا القرار هو اللجنة المكلفة داخل ليبيا التي أقرت هذا الأمر”، مطالبة بإقالة محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بحكومة السراج قائلة “متى سيستيقظ السراج ويقيل محمد هيثم من أي موضوع يخص الصحة”.

وتابعت:” نصيحة لكل القاطنين في ذلك الفندق والراجعين على نفس الطائرة أن ترفعوا قضايا في السراج ووزارة الصحة واللجنة المكلفة مناصبهم وحصانتهم ليست أكرم أو أفضل من صحة المجتمع”.

كما وجهت تنبيهاً لكل الذين تعرضوا للحجر خارج الدولة والذين رجعوا إلى أرض الوطن عن طريق الخطوط الجوية الليبية سرعة التوجه إلى مجمع عيادات زاوية الدهماني لأخد مسحات الأنف.