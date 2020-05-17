ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت على الأوضاع المعيشية لبلدية سبها وسير العمل بها وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعك السنوسي صالح وعميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام الشاوش.

وناقش الاجتماع آليات توفير بعض الاحتياجات التي تنقص البلدية ويلزم توفيرها بشكل عاجل بما فيها غاز الطهي والوقود والسلع التموينية.

وبحث الاجتماع آليات رفع مستوى الخدمات بمرافق المياه والصرف الصحي، مع تطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات الخدمية في البلدية.

كما خلص الاجتماع إلى وضع حلول عاجلة خلال الايام القليلة القادمة لمعالجة كافة الملفات التي طرحت خلال الاجتماع.