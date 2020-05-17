ليبيا – وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أعقاب المباحثات مع نظيريه الفرنسي والإيطالي والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن بلاده تتابع بقلق تصعيد العمليات العسكرية في ليبيا، مديناً الهجمات الأخيرة على وسط طرابلس وزيادة عدد الضحايا بين المدنيين.

الوزير الألماني أضاف بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية بأن من وصفهم بـ”أطراف النزاع” على قناعة بأنه يمكن كسب النزاع بطريقة عسكرية بدلا من دعم وقف إطلاق النار، مضيفاً بأن جهات خارجية تساهم في ذلك من خلال مواصلة انتهاك الحظر الأممي على توريد السلاح.

وأكد ماس استمرار العملية التي انطلقت خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي، مضيفًا أن “هدفنا لا يزال هدنة ثابتة وتسوية سياسية بمشاركة جميع فئات المجتمع الليبي مع الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا”.

وشدد الوزير الألماني في ختام تصريحاته على أهمية استئناف عمل الآليات الليبية – الليبية للحوار، التي تعتبر جزءا من عملية برلين برعاية البعثة الأممية في ليبيا.