الهند – أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وذلك وسط ركود اقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقالت وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، إن الحكومة ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، منوهة بأن الديون التي تراكمت على الشركات بسبب فيروس كورونا لن تعامل معاملة التخلف عن السداد بموجب قانون الإفلاس.

من جهة أخرى قال محللون لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في الـ8 من الشهر الجاري، إن تأثير تفشي فيروس كورونا سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة صفر بالمئة في السنة المالية الحالية.

وقالت الوكالة إنها تتوقع ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 ، وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، فيما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقارنة مع تقدير بالميزانية عند 3.5 بالمئة.

المصدر: وكالات