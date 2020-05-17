واوضحت الولايات المتحدة انه منذ عام 2011 استثمرت أكثر من 715 مليون دولار أمريكي في الصحة العامة والتنمية بشكل عام في ليبيا بما في ذلك في برامج الصحة الطارئة للمساعدة في الحفاظ على صحة الناس وقد دعمت هذه المساعدة قدرات العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والمحلية التي تقود الآن جهود الاستجابة لجائحة كورونا.

وأكدت انه بالتنسيق مع السلطات الوطنية وقادة المجتمع في جميع أنحاء ليبيا تم تحسين مساءلة المؤسسات الوطنية والمحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المالية ومساعدة ليبيا على إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز تطوير القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد وتعزيز النظم الانتخابية ودعم العمليات السياسية الشاملة وزيادة مرونة المجتمعات ضدّ مسبّبات عدم الاستقرار والصراع.