ليبيا – تستعد الكلية العسكرية توكرة لحفل تخريج الدفعة 52 بالقوات المسلحة العربية الليبية ، حيث قامت بتنفيذ تدريب لمراسم حفل التخريج وعملية تسليم الراية بين الدفعة 52 ودفعة المستجدين بالكلية التي تحمل الرقم 53.

وقام أفراد الدفعة 52 من كافة صنوف الجيش من المشاة والبحرية والصاعقة والسلاح الجوي بالتدريب على مرور الكراديس أمام منصة الحفل وتسليم الراية وأداء القسم العسكري.

وحضر هذا التدريب عدد من ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة على رأسهم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي، حيث القى الأخير كلمة في نهاية التدريبات هنأ فيها أفراد الدفعة 52 بالذكرى السادسة لمعركة الكرامة .

وأكد اللواء التميمي على إقتراب موعد إنتهاء معركة القوات المسلحة في العاصمة طرابلس ، مشيرأ إلى أن النصر سيكون حليف القوات المسلحة فيها في وقت قريب جدا حسب قوله.