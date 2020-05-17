عمان – تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري في أبريل/ نيسان إلى 12.035 مليار دينار (16.969 مليار دولار).

وبلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، 12.241 مليار دينار (17.259 مليار دولار)، بنهاية مارس/آذار الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأحد، ارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 6.9 بالمئة، من 11.257 مليار دينار (15.872 مليار دولار)، في مارس 2019.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 12.069 مليار دينار (17.014 مليار دولار) بنهاية 2019.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر، كما أنه مع انخفاض الاستيراد سيكفي مدة أطول، “ويكفي لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر”.

واتخذ الأردن عدة قرارات اقتصادية لمواجهة تبعات قرار إغلاق العديد من القطاعات. وفرض منع التجوال منذ 17 مارس الماضي، قبل بدء فتح هذه القطاعات تدريجيا.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في الأردن على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

الأناضول