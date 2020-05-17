إسبانيا – أعرب الإسباني تشافي هرنانديز، قائد برشلونة السابق، والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، عن اعتقاده بأن السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، لن يكون الأنسب للعب مع “البلوغرانا”.

وقال تشافي: “ماني وأوباميانغ يمكن أن يقتلكما في مكان مفتوح. لكن برشلونة يحتاج لاعبين يعرفون كيف يتحركون في مساحات صغيرة”.

وأضاف: “أفكر في لاعب يتأقلم مع برشلونة وليس من السهل العثور عليه. إيتو كان مثاليا مثل لويس سواريز الآن”.

وأشارت تقارير خلال الأشهر الأخيرة إلى أن ماني يدخل ضمن اهتمامات برشلونة.

وانضم ساديو ماني (28 عاما) نجم منتخب السنغال إلى صفوف ليفربول عام 2016 قادما من نادي ساوثهامبتون، وشارك في 161 مباراة مع “الريدز”، وسجل 77 هدفا، إضافة إلى 34 تمريرة حاسمة.

المصدر: “آس”