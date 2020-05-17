ليبيا – أكد المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أنه منذ إعلان الاتحاد الأوروبي لعملية ايريني وحكومتهم تؤكد أنها عملية ستفشل وأنها انحياز لطرف وتضييق على حكومة الوفاق التي يعترفون بها على حد زعمه.

القبلاوي إدعى في تصريحات لموقع “عربي21” القطري أن نتائج هذه التحركات الدبلوماسية الرسمية بدأت تتحقق بالفعل فقبل أيام أعلنت مالطا انسحابها من هذه العملية وإيطاليا أكدت أنها في فترة قيادتها ستلبي كل الشروط التي طلبتها حكومة الوفاق حسب قوله.

واختتم قائلاً : “بالتالي فعلى الاتحاد الأوروبي ألا يخرق قرارات مجلس الأمن بادعائه أنه يريد تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأن هكذا عملية تريد قراراً خاصاً بها وتريد تشاوراً تاماً مع حكومة الوفاق وهو ما أكده القرار رقم 2292 لسنة 2016 وأورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة” حسب تعبيره.