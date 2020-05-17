إيطاليا – شدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على أنه يريد “ضمانات إضافية” قبل أن تمنح حكومته الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

وتشهد إيطاليا التي تعد من أكثر الدول تضررا بوباء “كوفيد-19” على صعيد الوفيات، نقاشات مضنية في الآونة الأخيرة من أجل السماح بعودة منافسات “الكالتشيو”، التي علقت منذ التاسع من مارس.

وأبدت الأندية، يوم الأربعاء الماضي، رغبتها في استئناف المباريات اعتبارا من 13 يونيو، لكن اعتماد هذا التاريخ لا يزال يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة.

وعاودت الأندية التمارين الفردية للاعبين في مراكزها في الرابع من مايو الجاري، ومن المقرر أن تعود للتمارين الجماعية اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقبل ساعات من ذلك، أعطى كونتي إشارة إضافية على أن التباينات، لاسيما بين السلطات السياسية والصحية من جهة، والسلطات الرياضية من جهة أخرى، لا تزال تفرض نفسها.

وقال في مؤتمر صحفي أمس السبت: “قبل بدء الموسم، نحتاج إلى بعض الضمانات الإضافية، ومن خلال الحديث إلى وزير الرياضة، فينتشنزو سبادافورا، يتضح أننا لم نحصل عليها بعد”.

وتابع “آمل في أن يكون ذلك ممكنا في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: وكالات