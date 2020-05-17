روسيا – أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، رفع القيود عن عودة الرياضيين والمدربين الأجانب إلى روسيا.

ويشمل هذا القرار الرياضيين الذين وقعوا عقود عمل مع المنظمات الرياضية الروسية، مع إلزام جميع القادمين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما​​​.

وسيساعد القرار الجديد، المنظمات الرياضية المحترفة، بما في ذلك أندية كرة القدم، على استئناف التدريبات بعد تخفيف القيود المفروضة في روسيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، قررت الجمعة الماضي، بعد اجتماع أعضائها عن بعد عبر الفيديو، استكمال منافسات الدوري الممتاز بدون جمهور، اعتبارا من 21 يونيو المقبل.

وتوقف الدوري الروسي الممتاز في مارس الماضي، خوفا من انتشار كورونا.

ويتصدر زينيت بطرسبورغ، ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط أمام أقرب منافسيه كراسنودار، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: نوفوستي