روسيا – شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بروسيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وسجل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو (3855 حالة)، وفي مقاطعتها (907) وفي ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (451).

وتوفى 94 مصابا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

وتماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصا.

وأجريت في روسيا حتى الآن 6.9 مليون عملية فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي.

وأفادت وكالة “تاس”، استنادا إلى البيانات الرسمية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا ارتفعت خلال الأيام السبعة الماضية بـ34.4% مقابل 55.7% في الأسبوع السابق، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء في البلاد بضعفين.

ولا يزال معدل الوفيات جراء كورونا في روسيا مستقرا على مستوى 0.91-0.93 بالمائة من إجمالي عدد الإصابات.

المصدر: RT + تاس