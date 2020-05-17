عُمان – أكدت الحكومة العُمانية أن قرارها حل شركة “جلاس بوينت سولار” ناجم عن الهبوط الحاد لأسعار النفط والغاز في العالم على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، في بيان أصدرته امس إن “قرار تصفية شركة جلاس بوينت سولار التي تمتلك السلطنة فيها 31% من أسمهما، جاء إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار السلبية المنعكسة على عدد كبير من القطاعات عالميا ومحليا دون استثناء، على رأسها قطاع النفط والغاز وقطاع الطيران والضيافة وغيرها، الأمر الذي وضع تحديات جمة أمام الممولين وكبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات”.

وأوضح الصندوق أن الشركاء في شركة جلاس بوينت ارتأوا عدم ضخ أموال إضافية لاستمرار عمليات الشركة في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز الذي قد يستمر في مستوى منخفض لفترات يصعب التنبؤ بها”.

وأشار البيان إلى أنه “يوجد لشركة جلاس بوينت سولار مكتب إقليمي في السلطنة تعمل به مجموعة من الموظفين وقد تم التنسيق مع المتبقين من الموظفين العمانيين لإيجاد فرص وظيفية بديلة لهم ويجري العمل حاليا على الإجراءات اللازمة تمهيدا لتوظيفهم في المؤسسات الأخرى التابعة للصندوق وغيرها من الشركات.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية