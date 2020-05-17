صحيفة: الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك

صحيفة: الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك

الكويت – أفادت صحيفة “الراي” الكويتية بأن حكومتي الكويت والسعودية اتفقتا على وقف الإنتاج النفطي في حقل الخفجي المشترك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، امس أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ يوم 1 يونيو 2020 بعد توجه دول الخليج بخفض إضافي للإنتاج لمدة شهر مبدئيا.

وقالت المصادر إن وقف الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف برميل يوميا، منها 40 ألف برميل حصة الكويت.

وأعلنت السعودية، يوم 11 مايو، أنها قررت تخفيض إنتاجها النفطي طوعا لشهر يونيو بواقع مليون برميل يوميا، مما انعكس فورا على أسعار “الذهب الأسود” التي ارتفعت فورا بأكثر من 5%.

ولاحقا كشف وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أن بلاده ستخفض طوعا إنتاجها النفطي بواقع 80 ألف برميل يوميا في يونيو، فوق التزامها بموجب اتفاق “أوبك+”.

المصدر: الراي + وكالات