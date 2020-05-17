ألمانيا – حظيت عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلف أبواب موصدة، أمس السبت، بعد توقف دام شهرين، بمتابعة قياسية عبر الشاشات المحلية، إذ وصلت إلى ستة ملايين مشاهد لشبكة “سكاي ألمانيا”.

وانطلقت عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي أمس السبت، خمس مباريات من أصل ست مقررة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من “البوندسليغا”، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف مارس بسبب تفشي وباء “كوفيد-19”.

وبحسب موقع “دي دبليو دي أل” الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3.68 ملايين شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة لـ”سكاي” الألمانية، أي ضعف عدد المشاهدين المعتاد للمباريات يوم السبت.

ويضاف إلى هؤلاء نحو 2.45 مليون مشاهد، تابعوا البث المتعدد (“مالتيبليكس”) عبر القناة المفتوحة لـ”سكاي”، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب يوم السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

وأفاد مصدر في رابطة الدوري الألماني، بأن المباريات تم بثها عبر قنوات تلفزيونية في أكثر من 70 بلدا حول العالم، بموجب اتفاقات معقودة سابقا.

ولقيت بطولة ألمانيا في نهاية الأسبوع اهتماما أكبر من العادة نظرا لأنها البطولة الكبرى الأولى التي تستأنف منافساتها بعد الجمود الذي أصاب الرياضة بسبب “كوفيد-19”.

المصدر: وكالات