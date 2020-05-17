اليمن – أفادت مصادر عسكرية محلية بمقتل 14 شخصا، امس في المعارك المستمرة لـ6 أيام على التوالي بين القوات الحكومية اليمنية والانفصاليين الجنوبيين في محافظة أبين.

وذكرت المصادر، في حديث لوكالة “فرانس برس”، أن القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي صدت هجوما للقوات الحكومية التي تضم في صفوفها أنصار “حزب الإصلاح” الإسلامي كان يهدف للسيطرة على زنجبار، أبرز مدن محافظة أبين الواقعة جنوب شرق عدن.

وقال مسؤول عسكري حكومي طلب عدم ذكر اسمه: “قتل 14 شخصا بينهم 10 جنود من القوات الحكومية”.

وأكدت مصدر عسكري انفصالي هذه الحصيلة، وتحدث عن “أسر 40 جنديا حكوميا بينهم قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش والاستيلاء على أسلحة اللواء ومركباته العسكرية”.

وهذه المعارك هي أول مواجهة عسكرية على هذا النطاق منذ إعلان الانفصاليين المدعومين من الإمارات “إدارة ذاتية” في جنوب البلاد يوم 26 أبريل، عقب فشل تطبيق اتفاق السلام مع الحكومة، المبرم يوم 5 نوفمبر 2019 في الرياض، ينص على تقاسم السلطة بين الطرفين.

ونشرت قوات المجلس الانتقالي مقاطع فيديو وثقت لحظة سقوط موقع اللواء 115 مشاة، كما نشرت فيديو للقفيش، معلنة عن أسره مع عناصر من لوائه بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن.

المصدر: فرانس برس