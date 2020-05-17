مصر – أعلنت وزارة الداخلية المصرية، امس مقتل “عنصرين إجراميين” من المتاجرين بالمواد المخدرة، أثناء تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن في محافظة الإسماعيلية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الكشف عن العنصرين جرى في إطار جهود أجهزتها “لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة ومحرزي الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية”.





وتابع البيان أن تحريات قطاع الأمن العام بالوزارة أكدت قيام العنصرين “شديدي الخطورة” القائمين باتجار المادة المخدرة (الهيروين) وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر “لحماية نشاطهما الآثم”.

وأشار البيان إلى أن الشرطة استهدفت العنصرين المذكورين، وهما شخص مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكما جنائيا، وأحد أعوانه، “من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي”.

وأفاد البيان بأنه “لدى اقترابهما مستقلا كل منهما دراجة نارية وبعد مشاهدتهما لأحد الأكمنة، بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما”.

وجاء في البيان أيضا أن “الأمن عثر بجوار جثتيهما على (1,5 كلغ من مخدر الهيروين، ورشاش متعدد، وبندقية آلية، ومسدس وكمية من الذخيرة ومبلغ مالي وثلاثة موازين حساسة و3 هواتف نقالة ومبلغ مالي”.

المصدر: RT