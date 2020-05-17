الولايات المتحدة – أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وفاة 1237 بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الجامعة ذكرت في وقت سابق من السبت أن 1632 شخصا توفوا إثر إصابتهم بالوباء في الولايات المتحدة خلال يوم الجمعة.

وسجلت الجامعة، حسب البيانات التي نشرتها، 25050 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في الولايات المتحدة خلال يوم 15 مايو.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة خلال 113 يوما مرت منذ رصد أول حالة لفيروس كورونا في أراضيها، حسب بيانات الجامعة، 1443397 إصابة بالعدوى، بما في ذلك 87568 حالة وفاة، إلا أن هذه الأعداد ارتفعت بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، من حيث الوفيات والإصابات.

من جانب آخر، قال حاكم نيويورك آندرو كومو، السبت، إن حالات كوفيد-19 الجديدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو للتريض أو لقاء آخرين، وليس من بين العاملين الأساسيين.

وأظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا، وانخفض عدد الحالات الجديدة إلى 2419 اليوم من 2762 يوم الجمعة.

المصدر: رويترز + وكالات