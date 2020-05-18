فيينا – أرتفعت عقود النفط الآجلة لأعلى مستوى في شهرين، مدعومة بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف (أوبك+) ومنتجين آخرين خارجه، بقيادة الولايات المتحدة وكندا.

وتلقت أسعار النفط دعما إضافيا من استئناف تدريجي لفتح الأسواق ومراكز الإنتاج، بعد فترة غلق تجاوزت الشهر، لمواجهة تفشي جائحة كورونا حول العالم.

وبحلول الساعة (08:06 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 4.43 بالمئة أو 1.44 دولارا إلى 33.94 دولارا للبرميل.

كذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكية غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز بنسبة 5.49 بالمئة أو 1.65 دولارا إلى 31.16 دولارا للبرميل.

يأمل منتجو الخام حول العالم باستمرار المسار التصاعدي لأسعار النفط، بعد فترة هبوط حادة، دفعت غالبية المنتجين لإعلان إجراءات تقشف وضبط للنفقات في موازنة 2020.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، إن أسواق الخام حول العالم بدأت تتلقى إشارات إيجابية نتيجة لاتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ مطلع مايو/ أيار الجاري من جانب التحالف ومنتجين آخرين.