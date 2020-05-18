ليبيا – تحت العنوان “اردوغان يفتح جبهة نفطية في ليبيا” كتب إيغور سوبوتين في “نيزافيسيمايا غازيتا” حول طلب أنقرة من حكومة الوفاق السماح لها بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا.

جاء في المقال وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” : “شركاء قائد الجيش خليفة حفتر العرب مستاؤون من خطط تركيا البدء في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا فقد تقدمت شركة Turkish Petroleum بطلب في هذا الشأن إلى حكومة الوفاق في طرابلس”.

وبحسب كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد غريغوري لوكيانوف، فإن الوضع حول ليبيا معقد ومن شأن أي رهان إضافي أن يلاقي معارضة من خصوم تركيا الرئيسيين أ.

ولفت لوكيانوف الانتباه إلى حقيقة أن الأتراك يعملون في الجرف الليبي عملياً منذ عدة أشهر وقد أكدت شركة النفط التركية هذه الحقيقة وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا نفسها فبالطبع سوف يستغل من وصفهم بـ”أنصار حفتر” والحكومة المؤقتة خطط الشركة التركية كمناسبة لتجديد معارضتهم المذكرات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وتأكيد وقوفهم ضد إبرام هذه الاتفاقيات والتعبير عن رغبتهم في توحيد جميع القوى المعنية ضدها.

ويرى لوكيانوف أن “تركيا لم تخف أبداً أن وجودها في ليبيا نابع من الرغبة في منافع متبادلة سياسية وعسكرية واقتصادية فأنقرة لا تزال مستورداً لموارد الطاقة نظراً لخصائصها الجغرافية وليبيا شريك مهم في ضمان أمن الطاقة في تركيا على المدى المتوسط ​​والطويل.

كما أشار إلى أن تركيا تستورد النفط الليبي على مدى السنوات الـ 20 الماضية ولا تنوي أنقرة التخلي عن آفاق توسيع دورها في السوق الليبية وزيادة حجم النفط المنتج هناك بالإضافة إلى ذلك سوف يسعد تركيا أن تلعب دور موزع للنفط الليبي إلى أوروبا.