عدن – شركة “ستولت للناقلات” امس إن قراصنة هاجموا السفينة “ستولت أبال” على بعد 75 ميلا بحريا قبالة الساحل اليمني.

وأضافت “ستولت” أن 6 قراصنة مسلحين اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين في خليج عدن.

وأوضحت أنه “وبعد إطلاق عدة طلقات تحذيرية من قبل فريق الحراسة المسلحة على متن “ستولت أبال”، فتح القراصنة النار على السفينة، حيث رد فريق الحراسة المسلحة على النيران، مما أدى إلى تعطيل أحد القوارب وإنهاء المطاردة”.

وأشارت الشركة إلى أن برج القيادة في السفينة أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مؤكدة أن الحمولة لم تتأثر وأن السفينة استأنفت رحلتها.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) قد أفاد بأن سفينة تعرضت لهجوم اليوم الأحد قبالة سواحل اليمن الجنوبية.

المصدر: وكالات