اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، تحقيق تقدم في مواجهات مع جماعة “أنصار الله” الحوثيين، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن “الجيش كسر هجوما للحوثيين في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، وشن آخر معاكسا”.

وأكد “تمكن الجيش خلال الهجوم المعاكس من تحرير عدد من المواقع، وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة”.

من جهة ثانية، أعلنت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، صد زحف للجيش اليمني في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سانده التحالف العربي بغطاء جوي مكثف.

ووفقا للقناة، “سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين خلال كسر الزحف الذي استمر من ساعات الفجر حتى مغرب اليوم”.

وفي سياق متصل قالت المسيرة، إن التحالف قام بقصف صاروخي ومدفعي مكثف على قرى سكانية في منطقة غافرة بمديرية الظاهر.