ليبيا – عبرت اليونان عن غضبها من تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ التي اعتبر فيها أن حكومة الوفاق الحكومة الشرعية ولا يتعامل الناتو مع غيرها.

أثينا اعتبرت وفقاً لصحيفة “العرب” أن هذا التصريح يكشف عن وجود مخطط تركي لتوريط حلف شمال الأطلسي في ليبيا لمساندة الميليشيات الإسلامية حليفة أنقرة واستهداف الجيش الذي لعب دوراً مهماً في تحييد الإرهاب في بنغازي ودرنة.

وردت اليونان بحدة على الأنباء التي أشارت إلى أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أشار إلى فصيل الإخوان المسلمين بقيادة فايز السراج باعتباره الحكومة الشرعية لليبيا.

وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس ينيماتاس “الناتو” بأنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الدول الأعضاء فيه، حيث يجب أن توافق الدول الأعضاء على قرارات السياسة الخارجية للناتو بالإجماع، مشدداًعلى أن اعتراف ستولتنبرغ بحكومة الإخوان المسلمين في ليبيا من الواضح أنه لا يعكس مواقف الحلف.

ويتوقع أن تلتحق عدة دول وفي مقدمتها فرنسا خلال الفترة القادمة باليونان بإعلان رفضها لتدخل الناتو لدعم الميليشيات الليبية وهو ما يعيق خطة أنقرة باعتبار أن التدخل يحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء.