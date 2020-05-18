ألمانيا – خرج فريق بايرن ميونخ فائزا من ملعب مضيفه يونيون برلين (2-0)، في المباراة التي جمعتهما امس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت ثنائية العملاق البافاري توقيع كل من، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي بنجامين بافارد، في الدقيقتين (40 من ركلة جزاء، و80) على الترتيب.

وحقق بايرن ميونخ بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتصدر ترتيب “البوندسليغا” برصيد 58 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام وصيفه بوروسيا دورتموند، الذي تغلب بدوره على ضيفه شالكه (4-0)، أمس السبت، في المباراة الافتتاحية للجولة الأولى بعد استئناف مباريات الدوري، وذلك عقب توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

بينما تعرض يونيون برلين للهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 30 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر على سلم جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT