روسيا – ارتفع الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقابل اليورو والدولار، على خلفية صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 68 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.9 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 72 كوبيكا إلى 78.9 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتزامن ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط، والتي ارتفعت اليوم بما يزيد عن دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب الأسود مدعوما بتخفيضات الإنتاج في إطار صفقة “أوبك+”، ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب على الخام مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي + رويترز