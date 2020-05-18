ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي إن مصادر موثوقة في الشركة العامة للكهرباء أفادت ان قطع الكهرباء على بعض المناطق والإظلام التام عمل مقصود عن عمد وليس بسبب مشاكل فنية.

الزايدي كشف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الغرض من هذه الاعمال تأليب الرأي العام في الداخل والخارج والضغط على الجيش للتوقف عن دخول طرابلس .

وإعتبر أن ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها القانونية والإخلاقية رئيس المجلس الرئاسي وما يعرف بحكومة الوفاق وقيادات مدينة مصراته التي تدير مليشياتها الجهوية والإخوانية الكهرباء مباشرة ومن وراء الستار.

كما دعا الفنيين القياديين الوطنيين العاملين بالشركة ان يوثقوا معلوماتهم وبياناتهم عن تلك الجريمة لمقضاة مرتكبيها عاجلاً او آجلاً حتى لا يحسبوا لاحقاً مشاركين فيها.