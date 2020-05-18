ليبيا – وجه رئيس الرئاسي فائز السراج في بيان له اليوم الاثنين التحية لمسلحيه بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

السراج قال في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بأن ما حدث في قاعدة عقبة بن نافع اليوم لا يمثل نهاية المعركة ، مبيناً بأن ما حصل يقربهم أكثر من أي وقت مضى مما وصفه بـ”يوم النصر الكبير” وتحرير كامل ليبيا مما وصفه بـ”مشروع الهيمنة والاستبداد” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يشار إلى أن مصادر عسكرية بالقيادة العامة قد أكدت دخول مجموعات مسلحة من الزاوية ومصراتة وزوارة قاعدة عقبة بن نافع بعد أكثر من 100 غارة جوية تركية في أيام وإنسحاب القوات المسلحة منها بالأوامر منذ ساعات الصباح الأولى.