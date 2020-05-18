ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاحد مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الجانبين بحثا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للسراج مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات ما وصفه السراج بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال المكالمة استعراض الجهود المبذولة من تركيا والسراج لمواجهة جائحة كورونا كما بحث الرئيسان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها السراج مع أردوغان في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وفي ختام المكالمة وجه أردوغان الدعوة للسراج لزيارة تركيا، والتي قبلها الأخير شاكراً على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.