الصين – كشفت شركة Hongqi الصينية عن سيارة مميزة وصفها الكثيرون بأنها ستكون منافسا قويا لسيارت رولز رويس الفاخرة.

من حيث التصميم تشبه هذه السيارة نوعا ما سيارات لاند روفر الجديدة رباعية الدفع، لكنها تتميز بواجهة أمامية جذابة تسطع من خلالها إضاءة تعكس الطابع الكهربائي للمركبة.

كما حاولت Hongqi إبراز عناصر الفخامة في E115 من خلال الفتحات الهوائية الجانبية والعجلات الكبيرة المطلية بالكروم، وتصميم المصابيح الذي يمنحها شكلا شبيها بشكل مصابيح سيارات رولز رويس “كولينان” رباعية الدفع.

وتظهر بعض الصور المسربة لهذه المركبة أنها قد تأتي بنسخة خاصة فيها شبك أمامي لغطاء المبرد مزين بالكروم، ويغطي الكروم اللماع أيضا ممتصات الصدمات الجانبية وفتحات العوادم فيها.

ومن المفترض أن تعمل Hongqi E115 بزوج من المحركات الكهربائية يعادل عزمها الكلي 510 أحصنة، و أن تزود ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto 1