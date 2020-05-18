سويسرا – اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” الـ”يويفا”، بأن الحكم الألماني دنيز أيتكين، لم يكن موفقا خلال إدارته للمباراة الشهيرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في العام 2017.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي، أقر بأن أيتكين “فشل في أداء واجباته”، خلال فوز برشلونة التاريخي على سان جيرمان 6-1، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في العام 2017.

وأوضحت الصحيفة، أن الحكم الألماني، ارتكب عدة أخطاء، وعلى وجه الخصوص، احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة مهاجم برشلونة، لويس سواريز، ليحولها نيمار إلى الهدف الخامس للفريق الكتالوني، في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن الـ”يويفا”، يتجه لمعاقبة أيتكين بسبب أخطائه هذه، على الرغم من مرور قرابة ثلاثة أعوام على تلك المباراة.

وتمكن برشلونة في تلك المواجهة، من تحقيق “ريمونتادا” تاريخية، بعدما عوض خسارته في باريس 0-4، بالفوز على أرضه بنتيجة 6-1، ليحجز الفريق الكتالوني بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة التي توج ريال مدريد بلقبها.

المصدر: “ديلي ميل”