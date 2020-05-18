ليبيا – إعتبر القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أنه منذ بدء عملية “عاصفة السلام ” (العملية المشتركة بين تركيا ومسلحي الوفاق) وقاعدة “الوطية” (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) هدف من أهداف مسلحي الوفاق وغرفة عملياتهم.

المجعي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مسلحيهم قاموا طوال الفترة الماضية بإستهداف القاعدة في العديد من الطلعات وتم تمدير مجموعة كبيرة من الآليات ومخازن الذخيرة وقطع الإمدادات التي تصل للقاعدة بشكل كبيرة.

وأكد على أن قواتهم تحاصر القاعدة في أكثر من محور وعملية الإستنزاف مستمرة في الحصار، مضيفاً :”ربما كانت مليشات خليفة حفتر تعول على المزيد من الوقت حتى يتم مد المجرمين بالمنظومات لعلها تحقق تغير في المعادلة التي فرضتها قوات البركان ولكن ابطال القوات الجوية تم رصد المنظومات إستهدافها وضربها بالكامل واستمرت الضربات وتم تدمير مجموعة من الآليات ومخزن الذخيرة” في اشارة منه للطيران المسير التركي.

واختتم حديثه :” آخر المستجدات الميدانية ربما الهدوء الحذر يسود كل المحاور وبالنظر أنه ربما التركيز والهدف الاساسي لقوات البركان مسألة إستنزاف العصابات جنوب طرابلس لقطع الإمدادات التي تصل لهم واستنزافهم بين الحين والآخر عن طريق استهدافهم، العملية العسكرية في جلها في هذه الأوقات تتركز على قاعدة الوطية”.