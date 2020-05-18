ليبيا – وجه مجلس الدولة الاستشاري بقيادة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التحية لمسلحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

مجلس الدولة وصف في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد قاعدة عقبة بن نافع بـ” الخنجر المسموم في خصر الوطن” ، مطالباً أفراد القوات المسلحة بالانسحاب والانصياع للرئاسي ومجلسهم أو مواجهة العدالة حسب تعبيره.

وأكد المجلس الاستشاري في ختام بيانه على أنه لن يكون هناك حوار سياسي الا بعد القضاء على ما وصفه بـ”مشروع الانقلاب” وابعاد شخوصه المتمثلة في من وصفهم بـ”حفتر وزمرته” (القوات المسلحة الليبية وقائدها العام) .