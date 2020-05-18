ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن الكثير من عناصر “داعش” السابقين الذين انخرطوا بصفوف “الجش الوطني” باتوا في ليبيا.

المرصد السوري أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع له إلى أنه لديهم قوائم بأسماء لهم من محافظة دير الزور وبادية تدمر السورية ما لا يقل عن (19) كانوا عناصر لدى تنظيم “داعش” سابقاً وانتقلوا إلى مناطق الاحتلال التركي شمال سوريا بعد ذلك انخرطوا في صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وانتقلوا للقتال في ليبيا.

ولفت إلى أن الداخل السوري منقسم مابين مجموعات موالية لأردوغان تؤمن بأن أردوغان خليفة “الإخوان المسلمين” وبين رافضين للذهاب والقتال في ليبيا، كاشفاً على أن هناك طفل كردي من مدينة عفرين السورية جرى خطفه من قِبل فصيل “السلطان مُراد” وهو يقاتل في ليبيا الآن.