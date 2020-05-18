المرعاش قال في تصريحات لـ “راديو سبوتنيك”: “إن دعوة الرئيس التركي لتدخل الناتو في ليبيا تكشف مدى الفشل الذي مُنيت بها عملية عاصفة الصحراء التي أطلقتها حكومة الوفاق منذ 3 أسابيع بدعم تركي على الأرض وعلى مستوى التسليح والعتاد ومن ثم ترجيح كفة الجيش الليبي بقيادة حفتر”.

واستبعد أن يستجيب حلف الناتو للرغبة التركية بإقحامه في الصراع الليبي لأن القرار داخل الناتو قرار بالإجماع ولا شك أن هناك في داخل الناتو من سيرفض مثل هذا الزج بالحلف في الصراع الليبي لصالح أحد الأطراف.

كما أشار إلى أن خيارات أنقرة بعد هذه التطورات هو خيار وحيد وهو إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا بعد تدريبهم في عفرين كما تشير بعض المصادر ووضع هؤلاء المرتزقة في مواجهة المعارك وهو استثمار تركي في العنف والإرهاب.