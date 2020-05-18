المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لن يعود لمستويات ما قبل الازمة في 2021

المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لن يعود لمستويات ما قبل الازمة في 2021

بروكسل – حذر فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، من أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا، لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل.

وقال المسؤول في مقابلة صحفية: “من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك”.

وأضاف أن المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة، بما في ذلك برنامج شراء السندات، الذي أطلقه البنك المركزي لمواجهة تداعيات الجائحة.

وصرح بأن البنك المركزي الأوروبي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في شهر يونيو، مضيفا: “إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية، يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات”.

المصدر: رويترز