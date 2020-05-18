ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش إن استهداف منظومتي دفاع جوية لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عملية غير إعتيادية ولا مثيل لها في السابق جاءت نتيجة جهد أيام متواصلة للتتبع والمراقبة والإستقصاء.

المنقوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حصاد المساء” الذي ياع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الاحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن قاعدة الوطية تعتبر خارج الخدمة لكن هذا لا يكفي يجب السيطرة عليها لأهميتها وتمشيط كل المناطق القريبة منها والمناطق الصغيرة المحاطة بها وبسط السيطرة على الطريق الرئيسي الممتد من العزيزية حتى الغرداية لإحكام السيطرة على كل منطقة الغربية وما يطلق عليه جغرافياً سهل جفارة.

وأضاف :”ممكن توفير قوات لازمة ومهمة للقيام بعمليات في جنوب طرابلس وإبعاد القوات الموجودة في جنوب طرابلس التي تهدد حياة المدنيين وابعادها لمدى غير مؤثر على حياة المدنيين، العملية يجب أن تضعها قوات بركان الغضب وبركان عاصفة السلام بكل الحسابات اللازمة والقيام بها عاجلاً”.

وأردف” نحن نقاتل على جبهة طويلة جداً اعتباراً من منطقة الوطية في اقصى الغرب لمنطقة الوشكة في شرق أو في المنطقة الوسطى الآن لدينا 5 مناطق عسكرية رئيسية عمليات الوطية جنوب طرابلس وعمليات ترهونة ومنطقة عمليات بوقرين الوشكة عند الانتهاء يجب أن نركز على الانتهاء من قاعدة الوطية وتأمينها وتأمين المدن جنوبها والتأكد من عدم وجود أي مسلحين فيها وبسط السيطرة على الطريق الرئيسي الممتد من العزيزية للحدود التونسية”.

وأكد ضرورة التركيز على ترهونة و عدم إغفالها وبسط السيطرة الأمنية عليها لتكون السيطرة عليها أسهل ومع إستمرار ضرب خطوط الامداد جنوب بني وليد التي تنطلق من الجفرة يجب تركيز المراقبة عليها وقطع أي إمدادات تحاول الوصول لمناطق عمليات جنوب طرابلس وفقاً لقوله.