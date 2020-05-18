ليبيا – استنكر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الصمت الدولي تجاه ما تقوم به تركيا من عبث وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا من خلال دعم جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، محذرا من مساعيها الرامية إلى السيطرة على البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي.

الميهوب طالب وفقاً لصحيفة “العرب” اللندنية بعدم السماح بأن تكون تونس بوابة عبور نحو ليبيا لنقل الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا لدعم حليفتها حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وأشار إلى أن الجانب الليبي يُراقب ما تفعله تونس برئاسة قيس سعيد من تسهيل عبور الموت إلى ليبيا وذلك في إشارة إلى الأسلحة التركية المرسلة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن طريق الأراضي التونسية.

كما إعتبر في نفس الوقت أن الشعبين الليبي والتونسي تربطهما علاقات قوية وأنه يدرك أن الشعب التونسي يرفض تحركات حكومته وعلاقتها بتركيا.