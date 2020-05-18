اليابان – أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، في الفترة من يناير إلى مارس، بسبب تبعات فيروس كورونا.

وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته “رويترز”، لانكماش 4.6 بالمئة وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني.

وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3 بالمئة في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 1.2 بالمئة، وفقا لما أظهرته البيانات.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7 بالمئة، كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5 بالمئة، في حين نزلت الصادرات 6 بالمئة.

المصدر: رويترز