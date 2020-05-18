بغداد – افادت وزارة الخارجية العراقية، امس إن رفع سفارات أوربية علم المثليين في العراق مساس بالمبادئ والقيم.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الخارجية: “تشجب وزارة الخارجية قيام بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقيم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة”.

وأضافت أن هذا الفعل يتنافى “مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعية لبلدنا العزيز” ويمثل استفزازا “للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة”.

وتابعت “بهذه المناسبة نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعية في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقي”.

المصدر: RT