الولايات المتحدة – هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلفه، باراك أوباما، قائلا إنه كان رئيسا “غير مؤهل جدا”، ردا على انتقادات أوباما لخليفته في سياق جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد أمام البيت الأبيض: “اسمعوا، هو كان رئيسا غير مؤهل، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه كان غير مؤهل على الإطلاق”.

وفي كلمة علنية نادرة له منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وجه أوباما، في رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل لخريجي “شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا” أمس السبت، انتقادات لاذعة إلى إدارة ترامب على الرغم من عدم ذكر اسمه.

وقال أوباما: “قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون… بعضهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون”.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 1.5 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 90 ألف متوف.

المصدر: RT