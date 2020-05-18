ليبيا – قال وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة في تصريح لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة أمس الأحد إن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يثار في صفحات التواصل الاجتماعي من فهم خاطيء لخطة الوزارة بخصوص استئناف الدراسة في 2020/06/13م.

جمعة أشار وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى أن خطة الوزارة في مجابهة جائحة كورونا و جملة الترتيبات التي أعدتها ضمن خطتها لاستئناف الدراسة تلخصت في عدد من النقاط.

وأكد حرص الوزارة على إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية والجامعية والمعاهد العليا منذ 2020/03/15 كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم وقد سبقت بذلك دول كثيرة تفشى بها المرض . ولفت إلى أنه لم تتوقف الوزارة عن متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه الجائحه وظلت إتصالاتها مستمرة مع جميع المنظمات الدولية عبر الدوائر المغلقة والتواصل الافتراضي للإجتماعات الدولية والأخذ بالتوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات ، كما تتابع بشكل دوري الإجراءات والخطط التي ستعتمدها الدول العربية والإقليمية والدولية في إعادة فتح المدارس واستكمال العام الدراسي. كما أضاف أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات مع جميع المسؤولين والخبراء في قطاع التعليم لتقييم الوضع وطرح خطة شاملة وكانت هذه الاجتماعات بحضور اللجنة المركزية لمكافحة الجائحه نتج عن تلك الإجتماعات إقرار الدروس التعليمية عبر القنوات التلفزيونية لضمان استمرار التعلّم خلال فترة قفل المدارس ، ومن ثم وضع خطة لاستئناف الدراسة للشهادتين الاعدادية والثانوية فقط وتم اعتماد هذه الخطة من قبل اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بشروط محددة، وقد تعهدت الوزارة بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة في تقرير اللجنة . وبناءَ على ذلك فإن وزارة التعليم تكرر تأكيدها على أن المستهدفين للدراسة هم طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ولمدة ستة أسابيع فقط ومن ثم إجراء الامتحانات النهائية . وفيما يخص إستئناف الدراسة لطلبة مراحل سنوات النقل أوضح بأن الوزارة ستتخذ الإجراء المناسب في ضوء تقييم الوضع ومدى نجاح العودة لطلبة الشهادتين ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومدى انحسار الجائحه ليبنى على الشيء مقتضاه على حد تعبيره. وأضاف قائلاً : “في الوقت الذي نشدد فيه حرصنا على سلامة طلابنا نحاول أيضا تلبية الدعوات المطالبة بوضع استراتيجية لاستئناف الدراسة”، مؤكداً على أن الوزارة لن تتوانى في إيقاف الدراسة إذا ما ثبت أن مؤشرات الجائحة سترتفع وفق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء المسح الشامل لعدد من البلديات .