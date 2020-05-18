ليبيا – علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي على ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ عملية إيريني من التشديد على ضرورة التشاور مع حكومة الوفاق.

القبلاوي اعتبر وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة أن ذلك يؤكد موقف الحكومة المعلن من عملية ايريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وهو رفضها لهذه العملية دون مشاورتها.

ولفت إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن المجموعات الإرهابية حاولت توسيع أنشطتها مستغلة ما وصفه بـ”الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وهو ما حذرت منه حكومة الوفاق مراراً وتكراراً حسب زعمه.