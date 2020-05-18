وقالت “ستولت للناقلات”، إن قراصنة هاجموا السفينة “ستولت أبال” قبالة اليمن، امس، مما دفع الفريق الأمني على ظهر السفينة إلى إطلاق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين في زورقين سريعين.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة برج القيادة في السفينة بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وكان مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن أن سفينة تعرضت، الأحد، لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني “تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد”.

وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ولم يذكر المركز، حتى الآن، مزيدا من التفاصيل، بشأن مخلفات الهجوم.

وقالت شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جري الإبلاغ عنها في خليح عدن هذا العام.