ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اليومين الماضيين بمدينة القبة عضو مجلس النواب المنتصر الحاسي وعدد من مشايخ وأعيان قبيلة الحاسة.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال بحسب الموقع الرسمي للمجلس إن اللقاء تناول عدد من القضايا والموضوعات السياسية والإجتماعية في مقدمتها مبادرة عقيلة صالح الأخيرة لإنهاء الأزمة في البلاد بإنشاء مجلس رئاسي جديد.

كما بحث رئيس مجلس النواب في مكالمة هاتفية منفصلة مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش الجانبين تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الراهنة.