ليبيا – وجه وزير تعليم الوفاق وعضو الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية التحية لمسلحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 ضربة جوية تركية خلال اليومين الماضيين.

عماري زايد قال بحسب مكتبه الإعلامي بأن ما وصفه بـ” الإنتصار” جاء وفق خطة عسكرية محكمة جرى العمل عليها طيلة شهر كامل و نفذتها ما وصفها بـ” قواتنا الجوية ” (الطيران التركي المسير) و مسلحيهم بكل اقتدار ومهنية حسب تعبيره.

وتوجه عضو الرئاسي بالشكر والتحية لكل الدول التي التي قال بأنها دعمت حكومة الوفاق ووقفت معها في اشارة منه إلى تركيا التي قدمت دعما عسكريا مباشريا من الجو والبحر والأرض لهذه العملية ، مضيفاً :” نقول للدول التي تدعم المشروع الانقلابي بأن المشروع ينهار وعليها مراجعة مواقفها”.

وحذر محمد زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية من أي عملية سياسية يتم الالتفاف بها على ما وصفه بـ” الانتصارات” و تتجاوز ما وصفها بـ”تضحيات الأبطال وتقدم طوق نجاة لمجرم الحرب حفتر ومشروعه”.

واختتم حديثه قائلاً :” انتصار اليوم هو انتصار آخر في مشوار معركة الدولة المدنية ضد الإنقلاب وعودة الاستبداد ونقول لأهلنا في ترهونة وأهلنا في برقة أنه آن الآوان للتخلي عن هذا المشروع الإجرامي والعودة لحضن الوطن، ومستمرون في بسط سيطرة الحكومة على كامل التراب الليبي”.