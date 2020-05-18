كندا – سجلت كندا، امس 107 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ما يشكل ارتفاعا في معدل الضحايا اليومي جراء المرض مقارنة مع إحصائية أمس السبت التي بلغ فيها هذا المعدل 96 حالة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5595 إلى 5702 حالتين.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي مقارنة مع البيانات المنشورة أمس السبت، حيث سجلت في البلاد 96 حالة، بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم الجمعة 162 حالة.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1211، مقارنة مع 1175 في إحصائية السبت، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76204 بعد أن كان على مستوى 74993 حالة.

وبدأت الأقاليم الكندية رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

المصدر: وكالات