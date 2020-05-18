ألمانيا – عاد فريق ماينز من بعيد وفرض التعادل على مضيفه كولن (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما امس ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من، المهاجم مارك ألكسندر، ولاعب خط الوسط النمساوي فلوريان كاينز، في الدقيقتين (6 من ضربة جزاء، و53) على الترتيب.

وعاد ماينز من بعيد وأدرك التعادل بتسجيله هدفين أيضا حملا توقيع كل من، المهاجم النيجيري تايوو أونيي، ولاعب خط الوسط الكاميروني بيير كوندي، في الدقيقتين (61 و72) على التوالي.

ورفع كولن رصيده إلى 33 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الدوري، بينما رفع ماينز رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب “البوندسليغا”.

واستأنفت مباريات الدوري الألماني “البوندسليغا” أمس السبت، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب جائحة كورونا، وتقام المباريات من دون حضور الجماهير، كما تحظر القيود الصحية التمائم أيضا، ومن وبينها الجدي “هينيس” الذي يتم الاحتفال به في الملعب قبل انطلاق أي مباراة لفريق كولن على أرضه، وبالتالي غاب اليوم عن هذه المباراة.

المصدر: وكالات