فرنسا – بعث رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس، برسالة ثالثة إلى برلمانيي بلاده الأحد ضمن معركته ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم المتعلق بالتوقف النهائي للدوري المحلي.

وجدد أولاس في مقتطفات نقلتها صحيفة “لو بروغريه” اليومية على موقعها الرسمي في الانترنت القول “إنه حصل على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي للعبة كون تاريخ الثالث من أغسطس لإنهاء البطولات كان مجرد توصية فقط، ولم يكن تاريخا رسميا ولا موعدا نهائيا”.

وأضاف رئيس ليون: “أقترح على الخصوص أخذ الوقت الكافي لدراسة البروتوكول الصحي للاتحاد الاوروبي (ويفا)، والبروتوكول الصحي لألمانيا أو الدول الأخرى التي استأنفت اللعب أيضا، من أجل مراجعة الموقف المتخذ حاليا لتجنب أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وانتقد رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، نويل لو غرايت، في مقابلة مع برنامج “كانال فوتبول كلوب”، موقف أولاس الأحد.

وقال “إن أولاس يدافع عن مصلحة ناديه بقوة كبيرة في بعض الأحيان، وقد ذهب في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد”.

وكان أولاس الذي يشن حملة إعلامية قوية جدا ضد السلطات الكروية في بلاده، أعلن الثلاثاء أنه تقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية بشأن الإيقاف المبكر للبطولة بدعم من الحكومة، آملا في صدور قرار “قبل نهاية مايو”.

ويتعلق هذان الطعنان من جهة بقرار إنهاء الموسم مبكرا، ومن ناحية أخرى بمعايير إيقاف البطولة وطريقة احتساب الترتيب النهائي على ضوء المرحلة الـ28 والتي كانت الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء ليون في المركز السابع في الترتيب الذي قررت على إثره الرابطة إنهاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان باللقب، وبالتالي سيغيب الفريق عن المشاركة في إحدى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال والدوري الأوروبي) الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997.

إلا إذا توج بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب باريس سان جيرمان في المباراة النهائية (سيحدد موعدها لاحقا)، أو التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمعلقة بدورها بسبب فيروس كورونا.

المصدر: “أ ف ب”